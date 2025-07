Niente multa ma solo un rimprovero verbale per Pavard per la partita a padel da infortunato

Benjamin Pavard, nonostante un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare il Mondiale per Club, ha deciso di sfidare le aspettative e scendere in campo in una partita di padel. La società , invece di applicare una multa, ha optato per un semplice richiamo verbale, sottolineando l’importanza di rispettare le norme anche nel tempo libero. Ma cosa è successo davvero?

L’infortunio subito alla caviglia lo aveva costretto a saltare il Mondiale per Club. E, a rigor di logica, Benjamin Pavard, trovandosi in malattia per la società , non avrebbe quindi dovuto praticare sport. E invece, sorpresa: il difensore francese con 46 presenze nell ‘Inter e cinquantacinque (con cinque reti) nella nazionale francese con cui ha vinto i Mondiali del 2018 non solo è sceso in campo con Theo Hernandez per una partita di padel, ma lo ha anche documentato su Instagram con tanto di foto. Dall’Inter un semplice richiamo verbale. La società nerazzurra ha però deciso di chiudere subito la questione non comminando alcuna sanzione pecunaria ma limitandosi a un rimprovero verbale nei confronti del giocatore reo, come ha riportato Sport Mediase t, di avere commesso “ una leggerezza sui social”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pavard, la partita a padel fa infuriare società e tifosi - Benjamin Pavard, protagonista di una partita di padel che ha infiammato il mondo nerazzurro, ha scatenato reazioni ardite tra soci e tifosi.

Nessuna multa e nessun provvedimento di nessun tipo, eccezion fatta per un richiamo verbale per il francese, reo di aver commesso 'una leggerezza sui social' Vai su X

Dopo aver lasciato per infortunio il ritiro dell'Inter al Mondiale, Pavard è tornato a correre pochi giorni dopo su un campo da padel in vacanza insieme al connazionale Theo Hernandez Ora siamo davvero sicuri che Lautaro ce l'avesse solo con Calhanogl Vai su Facebook

