Efficace per perdere peso preservando la massa muscolare questa dieta consente di tenere a bada il rischio di abbuffate e la noia di un piano alimentare sempre uguale Come funziona? Ce lo ha spiegato la biologa nutrizionista Francesca Beretta

Se desideri perdere peso senza sacrificare la massa muscolare, la soluzione potrebbe essere il carb cycling, o ciclizzazione dei carboidrati. Questo metodo innovativo, spiegato dalla biologa nutrizionista Francesca Beretta, aiuta a mantenere la motivazione e a ridurre le tentazioni di abbuffate, offrendo un equilibrio tra gusto e scienza. Vuoi scoprire come questa strategia può trasformare il tuo percorso di benessere? Continuate a leggere!

M ai sentito parlare di carb cycling o ciclizzazione dei carboidrati? Si tratta di un approccio dietetico che può rivelarsi utile per perdere peso preservando però anche la massa muscolare, spesso messa a rischio da diete restrittive e prolungate. Il tutto tenendo a bada la noia di menu sempre uguali e la tentazione di abbandonare i buoni propositi lasciandosi andare a qualche abbuffata. Per la scienza i carboidrati migliorano le performance sportive X Ma come funziona di preciso? «La carb cycling è un approccio dietetico che alterna giorni a basso, medio e alto contenuto di carboidrati nell'arco della settimana, con lo scopo di modulare i livelli ormonali, ottimizzare la composizione corporea, migliorare la performance sportiva e favorire il dimagrimento senza intaccare la massa muscolare – spiega la dottoressa Francesca Beretta, biologa nutrizionista per privati e aziende, CEO and Founder di Giù la panciaÆ e CCO dei centri medici Spallanzani di Parma ed Express Diagnostics Fidenza.

