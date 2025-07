Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a un nuovo aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Questa mattina, i nostri esperti di Astral Infomobilità monitorano con attenzione le principali arterie per garantirvi un viaggio più sicuro e sereno. Tra code e incidenti, restate con noi per conoscere tutte le ultime notizie sul traffico e pianificare al meglio i vostri spostamenti. Perché, in queste strade, ogni minuto conta.

in apertura gli aggiornamenti di raccordo anulare in carreggiata interna causa traffico intenso Ci sono code da Tuscolana Pontina mentre più avanti sono causa incidente i rallentamenti te la via del Mare Roma Fiumicino in circolazione al momento scorrevole ad eccezione di qualche rallentamento tra Laurentina e Ardeatina sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione diamo uno sguardo alle consolari in via Salaria si rallenta causa lavori tra Monterotondo Scalo e Settebagni in direzione Roma mentre su via Casilina sono per traffico intenso le code tra finocchio nei due sensi di marcia in chiusura segnaliamo fuori anche sulla via Nettunense dove ti rallenta in prossimità dei centri abitati di Frattocchie Pavone Cecchina nelle due direzioni