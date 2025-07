Gradimento dei sindaci Biancani è 34° in Italia Ma ha il 5% in meno rispetto alle elezioni 2024

Il gradimento dei sindaci italiani si mantiene stabile, ma con alcune sfumature significative. Andrea Biancani, tra i primi cittadini, si distingue in particolare per il suo indice di approvazione del 55%, posizionandosi al 34° posto nella "Governance Poll" dell’Istituto Noto Sondaggi. Tuttavia, il calo del 5,6% rispetto alle elezioni 2024 evidenzia le sfide e le dinamiche in evoluzione della politica locale, un tema che merita attenzione.

Andrea Biancani è al 34° posto tra i sindaci d’Italia nella " Governance Poll ", ovvero la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori realizzata dall’Istituto demoscopico "Noto Sondaggi" per il Sole 24 Ore. Ma al di là della posizione in graduatoria, è l’indice di gradimento che fa più notizia: Biancani arriva al 55% che non è poco, ma significa anche il 5,6% in meno rispetto ai voti ottenuti alle elezioni dell’anno scorso, quando incassò il 60,6%. Il sindaco preferisce non commentare la classifica: "Sono dati aleatori", fanno filtrare dal Comune. Certo, il 60,6% delle elezioni era fatto di voti veri e questo è invece un sondaggio, ma è comunque un segnale che va tenuto in considerazione: come una spia di quelle che si accendono sul cruscotto della macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gradimento dei sindaci. Biancani è 34° in Italia. Ma ha il 5% in meno rispetto alle elezioni 2024

