Osimhen De Laurentiis fa muro e fissa una deadline | ribaltone completo

Il futuro di Osimhen al Napoli è ormai in bilico, con De Laurentiis che mette i puntini sulle i e fissa una deadline decisiva. Tra pochi giorni scadrà la clausola da 75 milioni, aprendo le porte a possibili trattative. La tensione è palpabile: cosa accadrà ora che il club ha deciso di fare muro? La situazione potrebbe ribaltare gli equilibri di mercato e cambiare il destino dell’attaccante.

La situazione Osimhen in casa Napoli ha necessità di essere risolta al più presto. De Laurentiis fa la sua mossa, cosa succede adesso? Tra pochi giorni scadrà la clausola di 75 milioni per Victor Osimhen. Da quel momento in poi, chiunque voglia acquistare l’attaccante nigeriano, dovrà sedersi e trattare con il Napoli. Una situazione, quella di Osimhen, che di certo non è facile per gli azzurri. Già lo scorso anno infatti ci fu un tira e molla che si concluse con società e giocatore ai ferri corti e il prestito con tanto di rinnovo-ponte al Galatasaray. Adesso, un anno dopo, Osimhen e il Napoli sono ancora alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti. 🔗 Leggi su Tvplay.it