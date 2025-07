Assegnazioni provvisorie docenti 2025 26 | persona cui ricongiungersi deve essere residente nel comune richiesto

Se sei un docente interessato alle assegnazioni provvisorie per il biennio 2025/26, è fondamentale conoscere le regole sul ricongiungimento: la persona con cui desideri essere vicino deve risiedere nel comune richiesto, ma non essere semplicemente domiciliata. La normativa si sta delineando con attenzione, e anche i vincitori non abilitati del PNRR1 potranno presentare domanda? Scopriamolo insieme, perché questa fase rappresenta un passo cruciale per il futuro della tua carriera scolastica.

Assegnazioni provvisorie: la persona cui ricongiungersi deve risiedere nel comune di ricongiungimento e non essere ivi domiciliata. Vincitori non abilitati PNRR1 potranno presentare domanda?

Assegnazione provvisoria docenti 2025/2026: requisiti, motivazioni e preferenze richiedibili - Dovrebbe essere sottoscritto e pubblicato prossimamente il CCNI per l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione annuale dei docenti per il triennio 2025/2028 e la successiva Ordinanza Ministeriale ri ...

