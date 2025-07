Il grosso errore del riarmo | la UE fa la guerra ai suoi cittadini

Il fallimento del riarmo europeo sta evidenziando come le scelte di spesa militare possano invece danneggiare i cittadini, piuttosto che proteggerli. Analisti e esperti mainstream lo definiscono un grande errore, e anche gli europarlamentari si stanno muovendo contro questa direzione. Le buone intenzioni di rafforzare la difesa si scontrano con una realtà ben più complessa: molte promesse rischiano di compromettere la sicurezza e il benessere di tutti noi, aprendo un percorso che…

A definire la politica di riarmo europeo come un grosso errore sono proprio gli analisti e gli esperti mainstream. Insomma, se ne sono accorti un po’ tutti. Persino gli europarlamentari hanno lanciato una mozione di sfiducia contro la prima sostenitrice della produzione bellica, presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le buone intenzioni. La strada verso l’inferno è lastricata di buone intenzioni. E qui ce ne sono tante e a prima occhiata tutte valide. Si tratterebbe di allestire un’industria della difesa indipendente dagli Stati Uniti, implementare una forte deterrenza contro la Federazione Russa, dare alla UE lo status utile e prestigioso di potenza mondiale. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Il grosso errore del riarmo: la UE fa la guerra ai suoi cittadini

In questa notizia si parla di: grosso - errore - riarmo - guerra

Superman di james gunn risolve il problema principale di man of steel, ma è un grosso errore - Il nuovo Superman di James Gunn affronta e risolve il problema principale di Man of Steel, ma rappresenta anche un grosso errore, suscitando divisioni tra fan.

Via nell'aula del Senato alla discussione generale sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. «Sul tema del riarmo – ha detto Meloni – si diceva che è stato alla base dell'inizio della guerra, io su questo la Vai su Facebook

Trump al G7: “Errore aver escluso la Russia, ora non avremmo una guerra”; Londra: venti paesi verso la Coalizione dei volenterosi per supportare l'Ucraina - Il Cancelliere tedesco Scholz: Un esercito forte di Kiev è la migliore garanzia di sicurezza; Piano di riarmo: come hanno votato i partiti italiani al Parlamento Ue.

L’errore del 5%, il riarmo giusto è quello comune - È assurdo imporre livelli minimi di spesa militare ai Paesi Nato anziché minimizzare i costi richiesti per garantirsi una difesa adeguata. Da repubblica.it

A proposito del riarmo europeo - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Riporta ilfoglio.it