Tesla Model 3 Long Range | più veloce e con più autonomia ma solo in Cina per ora

Tesla Model 3 Long Range Pi249: un concentrato di velocità e autonomia, ora più potente e performante per il mercato cinese. Con aggiornamenti che ridefiniscono gli standard, questa vettura si conferma come la scelta ideale per chi cerca il massimo in tecnologia e praticità. Scopri tutte le novità di questa versione esclusiva, disponibile solo in Cina, e preparati a vivere un’esperienza di guida senza precedenti. Leggi tutto.

Tesla ha aggiornato in modo significativo la Model 3 Long Range per il mercato cinese, introducendo migliorie sia in termini di prestazioni che di autonomia. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Tesla Model 3 Long Range: più veloce e con più autonomia, ma solo in Cina (per ora)

