Lo staff di Tony Blair avrebbe lavorato al progetto della Gaza Riviera ideato da Trump

Se le voci trovano fondamento, lo staff di Tony Blair potrebbe aver preso parte a un progetto ambizioso e controverso: la Gaza Riviera, un'iniziativa ispirata da Donald Trump e supportata da visionari come Elon Musk. Un piano che unisce geopolitica, tecnologia e investimenti, promettendo di trasformare la Striscia di Gaza in un polo innovativo sul Mediterraneo. Ma quali sono le vere intenzioni dietro questa iniziativa? Scopriamolo insieme.

Il Tony Blair Institute for Global Change sarebbe collegato, seppur in maniera limitata, al piano per la trasformazione della Striscia di Gaza, ispirato da Donald Trump e promosso con un video diffuso dallo stesso presidente statunitense sui social. L’idea, sviluppata da imprenditori israeliani insieme alla Boston Consulting Group, immaginava una “ Trump Riviera ” affacciata sul Mediterraneo e un polo tecnologico associato al nome di Elon Musk, sulla base di modelli economici americani e con l’obiettivo di attrarre investimenti internazionali. Il Tony Blair Institute: «Qualsiasi collaborazione è da intendersi come interlocuzione esplorativa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo staff di Tony Blair avrebbe lavorato al progetto della “Gaza Riviera” ideato da Trump

In questa notizia si parla di: trump - tony - blair - gaza

Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump” - Il volto di Tony Blair riemerge nel panorama geopolitico, questa volta non come artefice delle guerre in Medio Oriente, ma come protagonista di un progetto di ricostruzione nella controversa Riviera Gaza, sotto l’ombrello del Trump.

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-riviera-staff-tony-blair-coinvolto-progetto-trump-AHjY8RaB Vai su Facebook

Gaza Riviera, staff di Tony Blair coinvolto nel progetto di Trump "Great Trust" di trasformare la Striscia in lido di lusso Vai su X

«Gaza Riviera», staff di Tony Blair coinvolto nel progetto di Trump; Come Tony Blair ha partecipato allo sviluppo del progetto di Trump per Gaza; “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”.

Come Tony Blair ha partecipato allo sviluppo del progetto di Trump per Gaza - Il think tank di Tony Blair, il Tony Blair Institute for Global Change (TBI), è finito al centro delle polemiche per aver preso parte — seppur marginalmente — allo sviluppo del progetto per la r ... Riporta msn.com

I piani per costruire i campi di concentramento a Gaza - 00 ATF Il think tank di Tony Blair ha collaborato a un progetto che prevede un piano per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra, che includeva la creazione di una “Trum ... Secondo informazione.it