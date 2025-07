‘Il Sannio tra sapori e folklore’ | a Paduli oltre 40 Pro Loco

Nel cuore del Salernitano, Paduli si prepara a ospitare un evento unico che celebra l’essenza del Sannio: “Il Sannio tra sapori e folklore”. Con oltre 40 Pro Loco coinvolte, questa manifestazione promuove la ricchezza culturale e gastronomica di una terra che affonda le sue radici nella tradizione. Presentata oggi alla Rocca dei Rettori, questa iniziativa promette di far rivivere i sapori autentici e i folclori più autentici del territorio, invitandoci a scoprire le sue meraviglie.

La valorizzazione dell'identità culturale e la ricchezza della gastronomia del Sannio sono al centro dell'attenzione e dell'interesse di una iniziativa di valore nazionale delle Pro Loco che si svilupperà nella cittadina di Paduli. Presentata stamani l'edizione 2025 de 'Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana' presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, un evento che vede la partecipazione di oltre 40 Pro Loco per una due giorni, il 12 e 13 luglio, in occasione della giornata nazionale della Pro Loco d'Italia. L'obiettivo è rafforzare il legame tra tradizione, partecipazione comunitaria e sviluppo locale.