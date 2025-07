Osimhen Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni Schira

Il fronte della sessione di mercato si infiamma con l'interesse del Galatasaray per Victor Osimhen, tornato a sedurre il club turco dopo la splendida esperienza in prestito. Con un'offerta di 64 milioni e un accordo già raggiunto con il giocatore, il club di Istanbul punta a convincere il Napoli ad accontentarsi. La trattativa si fa incandescente: il futuro di Osimhen si scrive ancora una volta tra le possenti mura del mercato calcistico.

Victor Osimhen vuole tornare al Gatalasaray, dove ha giocato lo scorso anno in prestito. Ma il club turco non ha intenzione di pagare la clausola da 75 milioni e ha già trovato l’accordo col giocatore per l’ingaggio. Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni per Osimhen. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: Al Galatasaray sono fiduciosi di raggiungere un accordo con il Napoli per ingaggiare Victor Osimhen a titolo definitivo. L’attaccante vuole tornare al Gala e ha già concordato le condizioni personali per un contratto fino al 2028 (18 milioni di euro all’anno). Il Galatasaray è pronto a presentare una nuova offerta (64 milioni di euro) al Napoli per cercare di chiudere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira)

