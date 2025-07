Sciopero treni 8 luglio | i motivi dell’agitazione e come chiedere il rimborso

Lo sciopero dei treni del 8 luglio ha scosso il panorama dei trasporti in Italia, coinvolgendo Trenitalia e Trenord e causando disagi a migliaia di pendolari. Indetto da Cub Trasporti e Usb, l'agitazione nasce dall’assenza di un accordo sul rinnovo del contratto collettivo. Se anche tu sei rimasto bloccato, scopri come chiedere il rimborso e tutelare i tuoi diritti. Ecco cosa fare per agire tempestivamente.

L'inizio della settimana si è aperto con uno sciopero del trasporto ferroviario che ha coinvolto Trenitalia e Trenord, generando potenziali disagi per migliaia di viaggiatori in tutta Italia. L'agitazione sindacale, indetta dalle sigle indipendenti Cub Trasporti e Usb, riguarda la mancata firma dell'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che invece è stato sottoscritto dai principali sindacati di categoria. La giornata di oggi 8 luglio potrebbe essere la più critica in termini di disagi, data la sovrapposizione degli orari di sciopero e l'elevato numero di lavoratori coinvolti.

