La conduttrice sportiva della TV svizzera | Il modo in cui le giornaliste si presentano in Italia è al limite

Valentina Maceri, brillante giornalista sportiva della tv svizzera Blue, ha acceso i riflettori sulle modalità con cui alcune colleghe italiane si presentano in TV, in particolare su Dazn. Con sincerità e un tocco di critica costruttiva, Maceri evidenzia come spesso manchi quell’eleganza che dovrebbe contraddistinguere i professionisti del settore. Una riflessione che invita a ripensare il modo di comunicare davanti alle telecamere, dimostrando che stile e contenuto vanno di pari passo. Continua a leggere.

