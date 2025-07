Gila Lazio sul rinnovo si chiede pazienza ma la scontento del calciatore cresce e le offerte non mancano

Gila Lazio sta vivendo un’estate turbolenta: il calciatore si aspetta un rinnovo che sembra lontano, alimentando il suo crescente scontento. La mancanza di dialogo ha aumentato le tensioni, mentre le offerte non mancano. Ora, sarà fondamentale l’intervento di Sarri e della dirigenza per riportare serenità e trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti, evitando che questa crisi si trasformi in un ostacolo insormontabile per il club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio si trova di fronte a una delle sue estati più complesse, con il nodo Gila che rischia di diventare il simbolo del momento di stallo vissuto.

Lazio, in arrivo un'offerta dalla Premier per Gila - A Formello si registra una lunga fila di tifosi in attesa di notizie su Mario Gila, con la Lazio pronta a ricevere un'offerta dalla Premier League.

Gila Lazio, offerta dalla Serie A per il difensore: la dirigenza fa muro - Mario Gila è finito nel mirino di una squadra di Serie A: prima offerta ai biancocelesti respinta con forza dalla dirigenza Mario Gila è al centro di una intricata vicenda di mercato che vede la Lazio ... Si legge su lazionews24.com