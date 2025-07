Matrimonio choc | tavoli per aria botte tra invitati Finisce nel peggiore dei modi

Un matrimonio che avrebbe dovuto essere un giorno di gioia si è trasformato in un vero e proprio caos, lasciando tutti senza parole. In un ristorante italiano, tra risate e festeggiamenti, una lite improvvisa ha scatenato una rissa furiosa, con tavoli rovesciati e spintoni tra invitati. La scena, surreale e imbarazzante, si è conclusa nel peggiore dei modi, dimostrando come anche i momenti più felici possano precipitare nel caos più totale.

Una vicenda dai contorni surreali ha avuto luogo in un ristorante italiano. Una vera e propria rissa è scoppiata improvvisamente, mentre nel locale si stavano festeggiando un matrimonio e una cresima. Le feste erano in due sale diverse, ma da un momento all’altro la situazione è degenerata per il comportamento di alcuni invitati. La rissa durante le nozze e la cresima è stata clamorosa. I presenti si sono affrontati a calci e pugni, ma non solo. Stando al racconto di chi c’era al momento dello scontro fisico, anche alcuni tavoli e sedie dell’attività commerciale sono stati alzati e lanciati con violenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: matrimonio - tavoli - invitati - choc

Choc a Palermo, sposa colpita da fiammata del flambé durante il matrimonio finisce in ospedale; Coronavirus, choc alla festa di nozze nel Napoletano: il testimone è positivo; “Che c...”. Matrimonio choc: tavoli per aria, botte tra invitati. Finisce nel peggiore dei modi: cosa è successo là dentro.

Nozze e cresima nello stesso ristorante, scoppia la rissa per alcuni sguardi di troppo alle ragazze: calci, pugni e tavoli lanciati tra gli invitati - Brindisi, balli, risate, ma anche qualche sguardo di troppo alle ragazze e i banchetti per un matrimonio e una cresima finiscono in rissa. Riporta msn.com

Rissa al pranzo di matrimonio a Ferentino: sguardi di troppo alla festa, poi gli scontri tra gli invitati al ristorante - Brindisi, balli, risate, ma anche qualche sguardo di troppo alle ragazze e i banchetti per un matrimonio e una cresima finiscono in rissa. Secondo ilmessaggero.it