Cina | premier intensificarsi di unilateralismo protezionismo ha grave impatto su ordine economico commerciale internazionale

L'aumento dell’unilateralismo e del protezionismo in Cina sta rivoluzionando il panorama commerciale globale. Questa tendenza, sottolineata dal primo ministro cinese Li Qiang durante un incontro con la direttrice dell’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, rischia di alterare gli equilibri economici internazionali e mettere a dura prova la cooperazione tra nazioni. La sfida ora è trovare un terreno comune per preservare un ordine economico stabile e sostenibile per tutti.

Il panorama commerciale globale ha subito cambiamenti significativi a causa dell’intensificarsi dell’unilateralismo e del protezionismo, che hanno avuto un grave impatto sull’ordine economico e commerciale internazionale, ha dichiarato ieri il primo ministro cinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala, a margine della 17ma edizione del BRICS Summit. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: premier, intensificarsi di unilateralismo, protezionismo ha grave impatto su ordine economico, commerciale internazionale

