A Villa Vittoria il talk sulla democrazia

Villa Vittoria apre le sue porte a un dialogo cruciale sulla democrazia, ospitando il talk del 9 luglio che affronta le sfide della nostra epoca. Un'occasione unica per riflettere sulle tensioni geopolitiche e sull'importanza della diplomazia come strumento di pace. Giovanni Fittante modererĂ un dibattito ricco di spunti e approfondimenti, invitando tutti a contribuire a questa discussione fondamentale per il futuro. Non mancate a questo appuntamento: la democrazia si costruisce anche con la vostra voce.

Firenze, 8 luglio 2025 – Un talk per riflettere sulla complessa situazione geopolitica e sulla necessitĂ della democrazia. Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, torna il 9 luglio col dibattito dal titolo 'Crisi e conflitti: la diplomazia come strumento di prevenzione e risoluzione'. L'inizio è previsto alle ore 18.30 negli spazi di viale Filippo Strozzi 2, con ingresso gratuito: a moderare sarĂ proprio Fittante. Interverranno il segretario generale dell'UniversitĂ europea (e giĂ ambasciatore) Marco Del Panta, il decano del corpo consolare di Firenze e console generale della Repubblica delle Filippine Fabio Fanfani, il console onorario della Repubblica popolare del Bangladesh Giorgia Granata, il console onorario del Granducato di Lussemburgo e giĂ ambasciatore Stefano Cacciaguerra Ranghieri e il console della Repubblica dell'Ecuador Flavio Franceschini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Villa Vittoria il talk sulla democrazia

In questa notizia si parla di: villa - vittoria - talk - democrazia

Residenti contro la discoteca: “Stop a Villa Vittoria, troppo caos” - Residenti di piazza Indipendenza a Firenze si oppongono alla discoteca di Villa Vittoria, denunciano caos e disturbo continuo.

A Villa Vittoria il talk sulla democrazia.

Villa Vittoria, "come non l’avete mai vista" - la Nazione - Villa Vittoria, "come non l’avete mai vista" La sede del Palazzo dei Congressi apre le porte al pubblico per un convegno e una mostra dedicata agli arredi di Gio Ponti. Come scrive lanazione.it

Cognetta, referendum vittoria democrazia - Consiglio Valle - Ansa.it - Con la grande affluenza alle urne dei veneti e la partecipazione dei lombardi, i cittadini hanno dimostrato che vogliono una politica più vicina a loro ... Riporta ansa.it