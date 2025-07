La prima Porsche 911 ibrida | com' è fatta e come va la Carrera Gts T-Hybrid

La Porsche 911 GTS Hybrid segna un nuovo capitolo nell’universo delle sportive di lusso, combinando tradizione e innovazione. Con un sistema ibrido a 400 Volt, motore elettrico integrato nel cambio e tecnologia turbo ispirata alla Formula 1, la Carrera GTS T Hybrid offre prestazioni entusiasmanti senza rinunciare alla sua identità iconica. Un equilibrio perfetto tra potenza sostenibile e design senza tempo, pronta a rivoluzionare il modo di vivere la strada.

