Vetri sul Mare Concerti d’Estate di Villa Guariglia | al via con un viaggio appassionato nel cuore del tango nuevo

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra musica e panorami mozzafiato: giovedì 10 luglio, la terrazza di Villa Guariglia a Raito si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con l’Ensemble di fiati del Conservatorio “Martucci”. Tra note di Mozart e Tyler Smith, si aprirà la 28ª edizione dei Concerti d’Estate, un viaggio appassionato nel cuore del tango nuevo che vi lascerà senza fiato. La serata…

Giovedì 10 luglio l’Ensemble di fiati del Conservatorio “Martucci” porterà in scena musiche da Mozart a Tyler Smith. La grande musica torna ad animare la splendida terrazza di Villa Guariglia a Raito, con l’inaugurazione della 28ª edizione dei Concerti d’Estate. Un appuntamento dal forte impatto emotivo, tra il fascino della musica di Astor Piazzolla, la bellezza di una location storica e la vista mozzafiato sul Golfo di Salerno. La serata d’apertura, organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, sarà un omaggio intenso alle atmosfere del tango nuevo, attraverso alcune delle più suggestive composizioni tratte da María de Buenos Aires. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Vetri sul Mare, Concerti d’Estate di Villa Guariglia: al via con un viaggio appassionato nel cuore del tango nuevo

In questa notizia si parla di: concerti - estate - villa - guariglia

La musica di "Montagnola Republic": concerti per tutta l'estate - ...musica di Montagnola Republic promette di portare emozioni e varietà con concerti imperdibili per tutta l'estate.

Costa d'Amalfi, tornano i Concerti d'Estate a Villa Guariglia: al via dal 9 luglio la XXVIII edizione Vai su Facebook

Concerti d'estate a Villa Guariglia tra musica, danza e libri. Taglio del nastro il 9 luglio con un viaggio nel tango nuevo #ANSA Vai su X

Concerti d'estate a Villa Guariglia tra musica, danza e libri; Dal 9 luglio al 5 agosto i Concerti d'estate alla Villa Guariglia della; Concerti d'estate di Villa Guariglia, presentata edizione 2025.

Concerti d'estate a Villa Guariglia tra musica, danza e libri - Cartellone variegato per la XXVIII edizione dei Concerti d'Estate di Villa Guariglia. Come scrive ansa.it

Concerti d'estate a Villa Guariglia: presentata la XXVIII edizione tra musica, danza e libri - Your access to this resource has been temporarily limited due to unusual activity patterns detected from your IP address. Segnala salernotoday.it