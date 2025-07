Inaugurato a Lipari un nuovo centro per le tartarughe

Un passo importante nella tutela del nostro patrimonio marino: a Lipari è stato inaugurato il nuovo Turtle Point, un centro dedicato alla conservazione e all'educazione sulle tartarughe marine e gli ecosistemi delle Eolie. Frutto della collaborazione tra E.ON e Filicudi Wildlife Conservation, questo progetto rappresenta una speranza concreta per la protezione delle meraviglie che rendono unico il nostro mare. Per le Eolie si tratta del primo centro interamente dedicato alla...

Milano, 8 lug. (askanews) - Prosegue la collaborazione tra E.ON e Filicudi Wildlife Conservation per la salvaguardia dei nostri mari, a tutela degli ecosistemi e delle specie che li popolano. È stato infatti inaugurato il nuovo Turtle Point di Lipari, nuovo centro di conservazione dedicato alla promozione, educazione e tutela del mare e della biodiversità marina dell'arcipelago. Per le Eolie si tratta del primo centro interamente dedicato alla biologia marina e attivo tutto l'anno. Mentre il Pronto Soccorso delle Tartarughe Marine rimarrà operativo da Filicudi per il recupero e la cura degli esemplari locali, il nuovo centro di Lipari ospiterà progetti di ricerca e conservazione delle specie, attività divulgative e formative oltre a un'area espositiva dedicata a una mostra fotografica sulla vita nele isole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inaugurato a Lipari un nuovo centro per le tartarughe

