Graduatorie ATA 24 mesi | l’allegato G è valido per le immissioni in ruolo?

Se sei un collaboratore scolastico o un assistente amministrativo in attesa di immissione in ruolo, è importante conoscere i dettagli delle graduatorie ATA 24 mesi e l’efficacia dell’allegato G. Ti sveliamo che questa lista di 30 scuole, pur essendo fondamentale per le supplenze, non è valida per le assunzioni a tempo indeterminato. Scopriamo insieme come orientarti al meglio in questa fase cruciale del percorso professionale.

Graduatorie ATA 24 mesi – Si chiarisce un dubbio frequente per il personale ATA: l’allegato G, con la lista di 30 scuole, è valido per le immissioni in ruolo? Occorre precisare che la sua funzione è legata esclusivamente all’assegnazione delle supplenze annuali o temporanee, seguendo una procedura distinta da quella per l’assunzione a tempo indeterminato. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

