Tra Paolini e Lopez è durata quanto un gatto in tangenziale | Grazie Marc ma sento di dover cambiare

Dopo appena tre mesi, Jasmine Paolini si congeda da Marc Lopez, il coach spagnolo entrato nel suo team ad aprile. La tennista, reduce da un’ottima stagione e dall’esperienza a Wimbledon, ringrazia Lopez per il supporto e annuncia il desiderio di cambiare rotta. La collaborazione breve ma intensa si conclude con parole sincere e gratitudine, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità per la giovane atleta.

È durata solo tre mesi la collaborazione tra Jasmine Paolini e il coach spagnolo Marc Lopez. La tennista, dopo aver salutato Renzo Furlan, ad aprile aveva annunciato nel suo team l’ex collaboratore di Rafa Nadal. Paolini saluta il coach Lopez: «Grazie Marc, ma sento di dover cambiare». Tramite una storia su Instagram, la Paolini, reduce dall’eliminazione a Wimbledon (l’anno scorso aveva raggiunto la finale), ha scritto: “ Grazie Marc, per l’aiuto e il sostegno in questa stagione, abbiamo raggiunto grandi successi quest’anno come il titolo a Roma e il doppio a Parigi. Sono momenti che ricorderò per sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it