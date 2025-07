Pedro Pascal ha iniziato a vestirsi come il suo personaggio nei Fantastici 4

settimane, Pedro Pascal ha deciso di abbracciare il suo personaggio dei Fantastici 4 anche nel suo stile quotidiano. Un cambio di rotta sorprendente per un attore che di solito preferisce rimanere fedele alla propria autenticità . Ma cosa lo ha spinto a questa trasformazione? Scopriamo insieme come la moda possa diventare una vera e propria arma narrativa, anche fuori dal set.

Anche se sul grande schermo Pedro Pascal ha interpretato i ruoli più disparati, non ha mai fatto parte di quel gruppo di attori fan del method acting. Non si aggira sul set fingendo di essere un personaggio di finzione, non trascorre mesi in un remoto angolo del mondo per entrare in sintonia con la parte e soprattutto non adatta mai il suo guardaroba al ruolo che dovrà interpretare. Adesso però qualcosa è cambiato, più o meno. Tra poche settimane Pedro Pascal farà il suo ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe vestendo i panni di Mr. Fantastic, leader dei Fantastici 4 e tra gli uomini più intelligenti del mondo fittizio creato dalla Marvel.

