Banchero nuovo Paperone di Orlando | 239 milioni! Powell va a Miami Collins ai Clippers

Nel vortice del mercato NBA, Banchero si laurea nuovo Paperone di Orlando con un contratto da 239 milioni, mentre Powell sceglie Miami e Collins si trasferisce ai Clippers. L'Italovoce firma un rinnovo di cinque anni con opzione fino al 2031, alimentando entusiasmo e aspettative. Tuttavia, il mondo dei basket vive anche momenti di tensione: Love si sfoga dopo il trasferimento ai Jazz e Haliburton dovrà rimanere fuori tutto il prossimo anno a causa di una grave rottura al tendine d'Achille.

