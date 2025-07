Calciomercato Milan Schira | Su Sportiello un altro club di Serie A

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuove voci di mercato: dopo la Roma, un altro club di Serie A sonda il terreno per Marco Sportiello. Il portiere, apprezzato per le sue doti e sicurezza tra i pali, potrebbe presto vestire una nuova maglia, arricchendo il panorama competitivo della prossima stagione. Resta da capire quale squadra deciderĂ di puntare su di lui e quali strategie adotterĂ il Milan per rinforzare il suo reparto portieri.

Calciomercato Milan: dopo la Roma, un altro club di Serie A pensa a Marco Sportiello come rinforzo tra i pali per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Su Sportiello un altro club di Serie A”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - sportiello - altro

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-rebus-sportiello-cremonese/… Calciomercato Milan Intrigo Sportiello Vai su X

Milan: lo scambio di portieri con la Roma Le news https://www.milanworld.net/threads/milan-sportiello-per-gollini.152370/post-3492408 #Milan #Acmilan #Calciomercato Vai su Facebook

Milan, alzata l'offerta per Jashari. Idea di scambio con la Roma per la porta; Cambi fra i pali: Milan e Roma a lavoro per uno scambio di portieri; Milan, Maignan squalificato: pronto Sportiello, ecco da quanto non gioca.

Calciomercato Milan, clamoroso scambio sull'asse Milano-Roma - Calciomercato Milan, può decollare lo scambio con la Roma che vedrebbe protagonisti Marco Sportiello e Gollini. Scrive milannews24.com

Calciomercato Milan, Sportiello ai saluti? Ultime - Segui le ultimissime Un’indiscrezione bomba lanciata da Tuttosport questa mattina sta infiammando il calcio ... Come scrive milannews24.com