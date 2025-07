accordo tra cdp e assifact un miliardo per pmi e mid cap

Un accordo strategico tra Cdp e Assifact apre le porte a un miliardo di euro dedicato alle PMI e mid cap italiane, rafforzando il sistema produttivo e facilitando l'accesso al credito. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per sostenere la liquidità delle imprese più resilienti e innovative. Scoprite come questa collaborazione possa trasformare il futuro economico del nostro Paese, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Un miliardo di euro per sostenere il sistema produttivo italiano favorendo l'accesso al credito e il rafforzamento della liquidità delle imprese più piccole. È quanto previsto dalla nuova convenzione sottoscritta tra Cassa Depositi e Prestiti e Assifact, l'Associazione Italiana per il Factoring. Grazie all'accordo - spiega una nota - Cdp metterà a disposizione un Plafond dedicato al factoring a cui potranno accedere banche e intermediari finanziari per acquisire i crediti commerciali dalle imprese, potendo così erogare tramite la provvista Cdp un finanziamento a fronte del credito ceduto. L'iniziativa consentirà in questo modo a Pmi e Mid-Cap di ottenere nuova finanza per esigenze di breve periodo ma anche per avviare nuove attività . 🔗 Leggi su Quotidiano.net