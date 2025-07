Siracusa brucia da giorni deposito di rifiuti speciali | Siamo chiusi in casa rischio ambientale enorme

Il cielo di Siracusa si tinge di nero, mentre il fumo avvolge la città in una coltre minacciosa. Da giorni, il deposito di rifiuti speciali dell’Ecomac brucia senza sosta, creando un grave rischio ambientale e sanitario. La mancanza di misure di sicurezza adeguate e le informazioni frammentarie aumentano la preoccupazione tra cittadini e lavoratori. È tempo di intervenire con decisione per proteggere la nostra terra e il nostro futuro.

In Sicilia, tra le ciminiere del polo industriale più grande d'Europa, un denso fumo nero spacca il cielo. Da sabato brucia ancora il deposito di rifiuti speciali dell’azienda Ecomac: “Hanno detto di stare a casa con le finestre chiuse, hanno dato alcune indicazioni ma non complete, nessuna misura di sicurezza o interruzione dei lavori per operai che lavorano fuori nei capannoni o nei cantieri”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

