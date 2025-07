Maxi incendio in Catalogna | bruciati 8mila ettari di foresta

Un devastante incendio ha sconvolto la Catalogna, distruggendo oltre 8.000 ettari di foresta in un solo giorno. Alimentato dalla calura record e dai venti impetuosi, il rogo si è concentrato tra Paús e Alfara de Carles, costringendo le comunità a restare chiuse in casa. La lotta contro le fiamme è ormai una sfida urgente per salvare questo prezioso patrimonio naturale. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Un maxi incendio in un parco nazionale nella provincia di Tarragona in Catalogna, alimentato dalla persistente ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo l’Europa, ha bruciato piĂą di 8mila ettari di foresta nelle ultime 24 ore. L’area piĂą colpita si trova tra i villaggi di Pa?ls e Alfara de Carles: sei cittadine hanno ricevuto l’ordine di far restare i residenti al chiuso, poichĂ© si prevede che forti venti alimenteranno ulteriormente le fiamme. Secondo fonti locali, il governo catalano ha richiesto l’intervento dell’UnitĂ Militare di Emergenza (UME), la forza di risposta rapida dell’esercito spagnolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maxi incendio in Catalogna: bruciati 8mila ettari di foresta

