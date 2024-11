Thesocialpost.it - Jannik vince il terzo match di fila a Torino: Medvedev battuto in due set e semifinali da primo nel girone

Una sfida, quella contro Daniil, dal valore doppio perSinner. L'azzurro era infatti già in semifinale alle Atp Finals, traguardo tagliato prima ancora di scendere in campo. Merito dell'aritmetica: il successo nel 1° set di Alex De Minaur contro Taylor Fritz per 7-5 premiava il numero uno al mondo: nella peggiore delle ipotesi (sconfitta 0-2 con), Sinner sarebbe 2° nel. Ilcon il russo(7-7 i precedenti, ma nel 2024 è 4-1 per Sinner) serviva dunque solo a stabilire sesarebbe approdato allecomeo secondo in graduatoria: missione compiuta in due set, giocati magistralmente.Per assicurarsi ilposto, Sinner aveva bisogno dire un solo set.