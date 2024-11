Lanazione.it - Aperidee a Siena, assaggi di futuro. Il 21 novembre ’Vulcano time’

I bagni di foresta per le destinazioni turistiche montane, nuovi spazi per fare musica a, le cassette di cottura per risparmiare energia. Sono alcuni degli “di” emersi in provincia dicon, la serie di incontri realizzati da Confesercenti in bar e pubblici esercizi all’ora dell’aperitivo. Il 21il Taz Cocktail bar diospiterà “Vulcano time”, dalle 18. Un mix tra speakers e spettatori delle precedentiche si ritroveranno per shakerare glidi, riproposti da 4 facilitatori: Carolina Taddei (Fondazione Musei Senesi), Eros Condelli (Associazione Centro Storico di Empoli), Roberto d’Autilia (Shazarch), Susanna Gherardelli (Slow Food San Casciano val di pesa). I partecipanti saranno sistemati i in 4 punti di conversazione, stimolando idee e conoscenze.