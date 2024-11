Lanotiziagiornale.it - Lezione a Meloni, Mattarella replica a Musk: “L’Italia sa badare a sé stessa”

Se Giorgiatace, a Elon, che ha invitato a cacciare i giudici che si sono espressi contro il trattenimento dei migranti in Albania,il Capo dello Stato. “è un grande paese democratico e devo ribadire che saa sé, nel rispetto della sua Costituzione”, afferma Sergioin una nota. “Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, spiega ancora.“Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”, afferma, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la premier. Un’affermazione sibillina che prolunga di fatto il silenzio della presidente del Consiglio sull’amico miliardario.