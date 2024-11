Iodonna.it - L'attività con i cani regala ai bambini serenità e sorrisi

Leggi su Iodonna.it

Milano, 13 nov. (askanews) – Portare un sorriso dove c’è più bisogno è mission di For A Smile ONLUS ETS, che da anni col progetto “Basta una zampa” porta iper fare pet therapy in 10 ospedali. «Noi abbiamo un’accettazione e il sorriso dei, e questo è la cosa che stupisce e fa piacere. La presenza deiè un grande segno di accoglienza» spiega il dottor Giuseppe Banderali. Direttore Pediatria Ospedale San Paolo di Milano. Dog Therapy nelle scuole: i benefici per iguarda le foto Il nuovo progetto pilota di “Dog-Pet Therapy” arriva al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano.