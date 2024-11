Quifinanza.it - Targhe estere in Italia, il Codice della strada impone la stretta: cosa cambia e da quando

La riforma del, contenuta nell’articolo 35 comma 3 del nuovo Ddl in via di approvazione, affronta l’utilizzo dei veicoli con targa estera per evitare le elevate spese fiscali e assicurativene. Il fenomeno è particolarmente diffuso a Napoli, dove i costi delle Rc auto sono più alti che altrove.Come funziona l’escamotageL’utilizzo dellestraniere è un trucco che sfrutta un vuoto normativo. In sintesi, alcuni automobilisti trasferiscono la proprietà del loro veicolo a società di noleggio, che immatricolano il mezzo fuori dall’e poi lo noleggiano a quello che è in realtà il vero proprietario. Questa trovata permette di ottenere una Rc auto meno costosa tramite assicuratori locali, evitando le più alte tariffene.La riforma delLa riforma del governo Meloni prevede che, trascorso un certo periodo di circolazione incon targa estera, i veicoli dovranno essere obbligatoriamente reimmatricolati ine dotati di una polizza conforme alla normativana.