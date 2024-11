Lanazione.it - "Sei mesi sui bus a soli 2 euro". Truffa web, la denuncia di Atc

Non c’è pace per Atc. Dopo le polemiche sui disagi nel trasporto pubblico, gli scontri sindacali e il recente sciopero che ha lasciato a piedi centinaia di utenti, l’azienda municipalizzata è ora vittima di un clamoroso tentativo diescogitato utilizzando il suo nome. Tutto nasce nel sempre più paludoso mondo dei social network, dove chiunque può scrivere e inventarsi qualsiasi cosa praticamente con la certezza (o quasi) di restare impunito. Mani ignote hanno così aperto una pagina Facebook con logo di Atc e foto di un bus aziendale (nella foto, il falso messaggio social), dove è stata aperta una finta campagna promozionale di presunte carte celebrative, per usufruire di viaggi illimitati sugli autobus spezzini per 6, al costo di2,35. Cifra talmente bassa da far insospettire chiunque, da parte sua Atc Esercizio in una nota invita "l’utenza a prestare la massima attenzione perché si tratta di una, peraltro già attivata in questied in forme analoghe a danno anche di altre Aziende di trasporto pubblico italiano".