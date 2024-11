Ilfattoquotidiano.it - Ruben Amorin sbarca a Manchester: l’eredità di Ferguson, il peso delle vecchie glorie, la necessità di tornare a contare

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Lo sbarco diAmorim in Inghilterra, dopo tre ore di viaggio a bordo di un jet privato, è stato coperto lunedì dalla CNN portoghese con una lunga diretta. Il nuovo allenatore delUnited, 39 anni, si è congedato dallo Sporting Lisbona con l’undicesimo successo in undici partite, il 4-2 ottenuto domenica a Braga dopo una splendida rimonta, “reviravolta” come si dice a Lisbona e dintorni.lo ha accolto a braccia aperte, con un’insolita giornata di sole, ma anche con una fastidiosa formalità da rispettare: firmare le carte per ottenere il permesso di lavoro, uno dei tanti regalini della Brexit. Il primo atto del nuovo coach è stata la visita pastorale del centro sportivo di Carrington, dove Amorim si è presentato con il borsone e un sorriso extralarge. Ha stretto molte mani, dai dirigenti agli impiegati, fino agli addetti alle cucine.