Inter-news.it - Marotta doppia risposta: «Conte, rigore ineccepibile. Scaroni? Io doppia stella!»

Il presidente Giuseppea margine dell’evento legato al premio “Nils Liedholm 2024” presso le Cantine di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato, ha lanciato una. A Paolo, presidente del Milan, e ad Antoniodopo le inutili lamentele in Inter-Napoli.– Giusepperisponde a modo alle lamentele didopo Inter-Napoli: «Io credo che con la tecnologia si migliora la situazione, nel senso che diminuiscono gli errori. Antonioè una persona intelligente ed è un ottimo comunicatore, ha sicuramente il suo obiettivo quando parla. L’arbitro era ben vicino all’azione e quindi sicuramente il contatto fisico c’è stato, il piede è stato spostato e per me è. Se poi si deve dibattere sull’utilizzo migliore del VAR in termini di protocollo, questo fa parte di un dibattito costruttivo che va fatto all’interno del sistema calcistico.