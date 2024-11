Lamezia Terme primario aggredito con un manganello | Così non la rimandi a casa!

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Ennesima brutale aggressione al personale medico e questa volta a farne le spese è stato ildel Pronto Soccorso di, Rosarino Procopio, colpito alla schiena ieri sera, lunedì 11 novembre, con undal parente di una paziente che stava per essere dimessa del reparto di Osservazione breve intensiva.L’aggressione alIlstava spiegando ai tre parenti della donna ricoverata che il suo periodo di osservazione era ormai terminato e che poteva regolarmente seguire la terapia prescritta a. Uno dei tre parenti però non era d’accordo e pretendeva che la donna restasse in ospedale poiché, a suo modo di vedere, non era in condizioni di tornare a. Il medico ha ribadito che la donna doveva essere dimessa e, quando si è girato per ritornare nella sua stanza, è stato colpito brutalmente alla schiena con unche l’uomo nascondeva sotto il giubbotto.