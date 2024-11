Calciomercato.it - “Vergognati”: lo sfogo di Conte sul Var non va giù, scoppia il caos

L’allenatore del Napoli ha pesantementestato il rigore assegnato all’Inter: polemica durissimaÈ arrabbiatissimo Antonioquando si presenta ai microfoni di DAZN per commentare Inter-Napoli. Non è la partita ad averlo fatto innervosire, con gli azzurri che hanno portato a casa un prezioso pareggio che poteva anche essere una vittoria se Simeone avesse messo dentro il tiro avuto all’ultimo minuto.“”: lodisul Var non va giù,il(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dei partenopei è infuriato per la concessione del calcio di rigore (poi sbagliato da Calhanoglu) all’Inter e per il mancato intervento del Var. Così, quando arriva ai microfoni della piattaforma streaming diventa un fiume in piena: “Cosa significa che il VAR non può intervenire? Intervengono solo quando gli conviene?” L’allenatore del Napoli ha poi aggiunto che il Var deve poter essere usato per correggere gli errori arbitrali: “Quello su Anguissa-Dumfries è un errore clamoroso.