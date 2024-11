Bergamonews.it - Bergamo si prepara per le feste: è iniziato il montaggio della ruota panoramica

. Anche quest’anno lafarà il suo ritorno nel cuorecittà: da questa mattina (11 novembre) sono iniziati itivi per l’installazionestruttura che, come da tradizione, verrà collocata in piazza Matteotti, proprio di fronte a Palazzo Frizzoni.Ilproseguirà nei prossimi giorni e, dopo le necessarie verifiche tecniche da parte del Comune, lasarà inaugurata il prossimo weekend, pronta ad accogliere i primi visitatori.Sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:45 e rimarrà a disposizione del pubblico fino al 12 gennaio.L’ingresso avrà un costo di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini sotto i 115 cm di altezza, per due giridurata di circa 8-10 minuti complessivi. Anche quest’anno sarà disponibile la cabina VIP al costo di 60 euro per 2 persone e 120 euro per 4 persone, con una durata di 30 minuti e incluso un aperitivo a bordo.