Quotidiano.net - Amici a quattro zampe. Comparto in crescita

C’È STATO un tempo, anche non troppo lontano, nel quale glimangiavano gli avanzi della tavola. In campagna, soprattutto, l’alimentazione di cani e gatti, era ruspante e dipendeva, appunto, dagli avanzi di cucina. Ma negli anni Cinquanta, in pieno boom economico tutto cambia e nasce il pet food. Oggi il settore si conferma essere unin grande: il mercato interessa, infatti, circa 12 milioni di famiglie in Italia e negli ultimi anni è stato interessato da un processo di umanizzazione che ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti che rispecchiano i trend nell’ambito del food per umani con ricette studiate su misura per le esigenze dei pets. Nel tempo i proprietari di cani e gatti hanno, infatti, aumentato la spesa per il benessere dei propri animali e la domanda si è progressivamente spostata verso i prodotti premium con una crescente attenzione verso asset quali naturalità del cibo, formulazioni grain e gluten free e ricette a base di un’unica proteina animale.