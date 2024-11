Zonawrestling.net - WWE: Annunciati i primi qualificati per l’Iron Survivor Challenge di NXT Deadline

Fan di NXT, preparatevi per una settimana ricca di azione! La General Manager di NXT, Ava, ha scatenato l’entusiasmo confermando l’imminente PLE,. Ma non si è fermata qui: ha anche rivelato sui social media due incontri di qualificazione di altissimo livello per questa settimana, che determineranno ipartecipanti al. Nella divisione maschile, Wes Lee affronterà Cedric Alexander in uno scontro che si preannuncia elettrizzante. Per la divisione femminile, Cora Jade se la vedrà con Sol Ruca. This Tuesday on @WWENXT @WesLeeWWE vs @CedricAlexander @CoraJadeWWE vs @SolRucaWWE pic.twitter.com/YbIgxmA7CQ— A V A (@avawwe) November 10, 2024 Per chi non lo conoscesse,è una battaglia di 25 minuti in cui due wrestler iniziano il match e un nuovo concorrente entra ogni cinque minuti fino all’arrivo del quinto e ultimo partecipante al quindicesimo minuto.