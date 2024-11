Gaeta.it - La crescente facilità di accesso alle armi letali per i giovani: il caso di Arcangelo Correra

Facebook WhatsAppTwitter Lacon cui ipossono accedere afinte, trasformate poi in strumenti, sta destando preoccupazione tra le autorità. Il tragico episodio che ha portato alla morte di, un ragazzo di appena diciotto anni, ha aperto un dibattito sulla sicurezza e l’educazione ai rischi connessi. In questo contesto, il Questore Maurizio Agricola sottolinea come sia sempre più comune per itrovarein situazioni inaspettate.L’sul webNegli ultimi anni, il mercato online ha visto un incremento nella vendita di replica die pistole finte. Questi oggetti, spesso acquistabili a prezzi accessibili, possono essere facilmente modificati. Ipossono reperire sul web una varietà di informazioni su come trasformare un’arma finta in un’arma effettivamente letale.