Scogliere, la proposta dei balneari: "Quattro pennelli per la parte sud"

"Abbiamo illustrato all’amministrazione che per mettere in sicurezza il tratto più eroso di Scossicci, quello che va dallo chalet Davide fino al Palm Beach, basterebbe costruiredi scogli, che costerebbero al massimo 400mila euro. Altrimenti, valuteremo un ricorso al Tar contro il progetto da 9 milioni che vede la realizzazione di alcunenel litorale nord di Porto Recanati". Lo riferisce Andrea Marcelli, titolare dello chalet Barracuda Fish Bar, che ieri mattina insieme con altri colleghi si è incontrato a Palazzo Volpini con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Il focus è stato il progetto da 9 milioni per la difesa della costa di Scossicci, presentato la settimana scorsa. Infatti gli operatorihanno appreso che sorgeranno cinquenellasud di Scossicci, ognuna lunga 25 metri, mentre altre tresaranno realizzate nella zona nord del lungomare Scarfiotti.