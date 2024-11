Ilrestodelcarlino.it - ’Sakuntala’, la storia di Camille Claudel

Arriva stasera alle 21, nella sala Fellini di Faenza (via S. Maria ad Nives, piazza 2) lo spettacolo teatrale, ispirato al libro della scrittrice faentina Annalisa Fabbri ’Ero l’amante di Rodin’ e vincitore del Premio Miglior allestimento al Festival del Teatro Patologico di Roma 2024 (info 351-4591487). Diretto da Demian Aprea e Ilaria Sartini, che lo interpreteranno insieme ad altri attori, è dedicato alla vita della scultrice francese, nata nel 1864 e morta nel 1943, e alla sua relazione con Auguste Rodin. "Sono stata contattata dai registi in corso d’opera – spiega Annalisa Fabbri – il testo dello spettacolo è di Gennaro Francione, ma è stato riadattato da Demian prendendo spunto dal mio libro; ho scritto una vita romanzata didal titolo provocatorio, che non rende merito alla figura femminile, ma è lo stereotipo nel quale è stata rinchiusa la scultrice per tutta la vita; le sue sculture sono erotiche: per la prima volta una donna scolpisce il nudo, ma pagherà la sua voglia di libertà con trent’anni di reclusione in manicomio".