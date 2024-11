Liberoquotidiano.it - "Noi in lotta per lo scudetto?": la sconcertante risposta di De Laurentiis preoccupa Napoli

«Pensare oggi alloè un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. L'obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro di Inter, Juve, Milan, Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina e tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque.mai dire mai.». Così il presidente delAurelio Dein una lunga serie di messaggi pubblicati ieri su X commentando l'ottimo inizio di stagione della squadra guidata da Antonio Conte. «Il verbo “ricostruire” da me pronunciato la scorsa estate ha un significato ben preciso. È un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene».