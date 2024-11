Ilgiorno.it - Malattia e sciopero

La motivazione è semplice e diretta: licenziamo perché all’estero i “costi di produzione sono più bassi e flessibilità oraria maggiormente aderente al modello di business”. Cinquanta dipendenti Just Eat a casa perché c’è chi lavora come loro ma costa molto meno.nazionale del trasporto pubblico di venerdì 8 novembre. Legittimo, con richieste salariali e condizioni lavorative ben precise (ovviamente secondo i sindacati e non per l’azienda): adesione massiccia ma anche 700 certificati diinviati dai dipendenti ad Atm già dalle prime ore di venerdì. Una vera e propria epidemia che neppure ai tempi del Covid. Questo è il mondo del lavoro oggi: ti cacciano da Just Eat perché costi troppo e non puoi farci nulla. Anche i sindacati si arrendono: “Nulla di nuovo in questo settore”.