Cagliari-Milan 3-3 Reijnders | Non possiamo subire tre gol Dobbiamo guardarci allo specchio

“Prendere un gol subito non è il modo in cui si vuole iniziare una partita. Abbiamo rimontato segnando due reti, ma ilnon può concederne tre”. Lo ha detto il centrocampista del, Tijjani, dopo il deludente 3-3 in casa del, che vanifica un suo assist semplicemente meraviglioso per Leao: “In occasione del mio assist sull’1-1, stavo guardando lo spazio al centro ma non l’ho trovato, poi ho visto Leao sprintare in profondità e fare lo scavetto era l’unica opzione per servirlo. Non si possono vincere partite del genere se non difendi bene.”.3-3,: “Nontre gol.” SportFace.