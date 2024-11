Napolipiu.com - Politano, ha conquistato conte con una frase: Il retroscena

L’esterno azzurro si è trasformato in un elemento imprescindibile per il nuovo corso tecnico del Napoli Dal mercato estivo al campo, Matteoha completamente ribaltato le gerarchie nel Napoli di Antonio. L’ex Inter si è reinventato, diventando uno dei pilastri del nuovo corso tecnico azzurro.Come riporta il Corriere dello Sport, il rendimento diva ben oltre i numeri offensivi (un gol e un assist). Il suo contributo è diventato fondamentale per gli equilibri della capolista, grazie a una duttilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli sulla fascia destra.La proposta che ha convinto“Se c’è bisogno, in alcune partite, mi abbasso io”. Con queste parolehadefinitivamente la fiducia di. L’esterno azzurro si è proposto come soluzione tattica per coprire l’intera fascia, garantendo equilibrio sia in fase difensiva che offensiva.