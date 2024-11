Movieplayer.it - Mass Effect: Prime Video sta sviluppando una serie TV tratta dal popolare videogame

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Dopo lo sviluppo di God of War, gli Amazon Studios si sono messi al lavoro sull'adattamento televisivo di un altro celebregame Secondo quanto riportato da Variety, unatelevisivadalgameè ufficialmente in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Daniel Casey scriverà e produrrà l'adattamento. Karim Zreik sarà il produttore esecutivo con la sua Cedar Tree Productions, mentre Ari Arad e Michael Gamble di EA saranno anche produttori esecutivi. Cedar Tree ha attualmente un accordo globale con Amazon MGM Studios. I dettagli esatti della trama non sono stati resi noti. In precedenza, nel 2021, era stato riferito che Amazon era intive per sviluppare unatelevisiva di, ma finora non c'erano stati .