Chiara e il video choc sul web: "Parlo ora perché sarò uccisa"

"Mi domando, in Italia, bisogna aspettare la tragedia per muoversi e fare qualcosa nel giusto modo". Se lo chiedeBalistreri, 20enne di Bologna che circa due anni fa ha subito violenza dal suo ex fidanzato, 24enne, arrestato due settimane dopo due anni e mezzo di latitanza e subito evaso dai domiciliari (non aveva neppure il braccialetto elettronico), dopo una settimana. L’ha raccontato la stessa ragazza in un- mettendoci nome e faccia - pubblicato su TikTok per lasciare una testimonianza prima di "diventare l’ennesimo femminicidio". "Dire che sono amareggiata, incazzata, delusa, spaventata, è dir poco, ringrazio il giudice che ha dato al mio ex la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni", dice su TikTok.